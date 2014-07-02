Грязевая фреза DB 160, для K 5 – K 7
Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения с чувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
- Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Байонетное соединение
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,205
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,248
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|468 x 51 x 51
Области применения
- Автомобили
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох