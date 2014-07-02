Грязевая фреза DB 160, для K 5 – K 7

Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 – K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Эффективно удаляет даже стойкие загрязнения с чувствительных поверхностей.
Эффективная очистка высоким давлением
  • Целенаправленное воздействие на стойкие загрязнения.
Байонетное соединение
  • Очень удобна в применении.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,205
Масса (с упаковкой) (кг) 0,248
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 468 x 51 x 51
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Мох