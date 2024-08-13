Грязевая фреза, малый, 030

Уменьшенные потери энергии и улучшенные параметры струи: новая грязевая фреза Performance с размером сопла 030 обеспечивает значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью.

Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 030) отличается уменьшенными внутренними потерями энергии водяной струи и ее оптимизированной структурой, что обеспечивает значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью. Благодаря использованию вращающейся точечной струи достигается 10-кратное увеличение производительности в сравнении с обработкой струей из обычного сопла высокого давления. Керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы. Грязевая фреза рассчитана на давление до 180 бар (18 МПа) и макс. температуру воды 60 °C.

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 30
Размер малый
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,22
Масса (с упаковкой) (кг) 0,22
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 57 x 57
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: