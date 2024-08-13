Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 030) отличается уменьшенными внутренними потерями энергии водяной струи и ее оптимизированной структурой, что обеспечивает значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью. Благодаря использованию вращающейся точечной струи достигается 10-кратное увеличение производительности в сравнении с обработкой струей из обычного сопла высокого давления. Керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы. Грязевая фреза рассчитана на давление до 180 бар (18 МПа) и макс. температуру воды 60 °C.