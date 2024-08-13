Грязевая фреза, малый, 035

Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 035), формирующая вращающуюся точечную струю, значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности очистки и производительности по площади.

Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 035) отличается минимизированными внутренними потерями энергии и оптимизированной структурой водяной струи. Она формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. Повышение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью достигает 50 %. При этом керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы. Грязевая фреза рассчитана на давление до 180 бар (18 МПа) и макс. температуру воды 60 °C.

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 35
Размер малый
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,262
Масса (с упаковкой) (кг) 0,297
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 155 x 60 x 60
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: