Новая грязевая фреза Performance (размер сопла 040) отличается минимальными внутренними потерями энергии водяной струи и ее оптимальной структурой, благодаря чему достигается значительное (до 50 %) увеличение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью. Вращающаяся точечная струя воды с температурой до 60 °C и рабочим давлением до 180 бар (18 МПа) обеспечивает 10-кратное увеличение производительности в сравнении с обработкой струей из обычного сопла высокого давления. При этом керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы.