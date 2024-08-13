High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8''), 20 м/120 бар. Соединение с пистолетом M22 х 1,5. Для использования с пистолетом новой системы быстрого соединения EASY!Lock необходим адаптер 5 TR22IG-M22AG или адаптер 6 TR22IG-M22AG.
Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
Соединение 1/8"
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|140
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Длина (м)
|20
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,865
Оригинальные запасные части
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