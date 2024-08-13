Перейти к содержанию
Перейти к навигации
Armenia
Бытовая техника
KNOW HOW
Советы по применению
Гарантия
Мойки высокого давления
Насосы
Пылесосы
Многофункциональные пылесосы
Электровеники
Пароочистители
Гладильные комплекты
Паропылесосы
Стеклоочистители
Электрошвабры
Садовая техника
Чистящие средства
Аксессуары
Профессиональная техника
Акции
Сверхвысокое давление
Отраслевые решения
Аппараты высокого давления
Пылесосы
Поломоечные машины
Аппараты для чистки ковров
Подметальные и подметально-всасывающие машины
Коммунальная техника
Пароочистители и паропылесосы
Система очистки емкостей
Чистящие средства
Аксессуары
Покупка и сервис
Где купить
Керхер Центры
Найти ближайший магазин
Официальные дистрибьюторы
Сервис
Сервис профессиональной техники
Сервис бытовой техники
Найти ближайший сервисный центр
Запасные части
Поддержка
Загрузки
Скачать инструкции по эксплуатации
Скачать каталоги продукции
Скачать паспорта безопасности
о компании Керхер
О нашей компании
О компании Керхер
Реквизиты и авторские права
Партнерство с поставщиками
Работа в Керхер
Керхер в Армении
Вакансии
Надежность Керхер
Устойчивое развитие компании
Ответственность за культуру, природу и общество
Ответственность за цепь поставок и продукцию
Ответственность за сотрудников
Медиа центр
Новости
Истории Керхер
Советы по уборке дома
Советы профессионалов
FaQ
Интернет-магазин
Главная
Аксессуары
Home & Garden
Бытовая техника для наружной уборки
Приспособления для очистки поверхностей
Моечные щетки и губки
Струйные трубки
Пистолеты
Шланги высокого давления
Для промывки труб
Пенная насадка
Готовые комплекты принадлежностей
Прочее
GO TO OVERVIEW
Портативная мойка
Mobile Outdoor Cleaner
Ручной
GO TO OVERVIEW
Подметальные машины
GO TO PRODUCTS
Садовая техника
Газонокосилка
Триммер
Цепная пила
Accessories Garden Tools general
GO TO OVERVIEW
Садовые аксессуары
Всасывающий шланг
Соединители
Фильтр
Другое
GO TO OVERVIEW
Пылесосы
Запасные аккумуляторы
Фильтр
Комплект принадлежностей
Насадки
Другие принадлежности
Прочее
GO TO OVERVIEW
Пароочиститель / Паропылесос / Гладильная система
Насадки
Наборы щеток
Аксессуары для глажки
Комплекты текстильных салфеток
Другое
Фильтр для паропылесоса
GO TO OVERVIEW
Стеклоочиститель
Насадки для стеклоочистителя
Насадки
Зарядное устройство
Пульверизатор
Обтяжки
Удлинительные трубки
Сменные аккумуляторы
GO TO OVERVIEW
Роботы-пылесосы
Фильтр
Комплекты салфеток
Комплекты принадлежностей
Базовая станция
GO TO OVERVIEW
Насадки
Фильтр
Полировальные пады
GO TO OVERVIEW
Аппарат для влажной уборки пола
Ролики
GO TO OVERVIEW