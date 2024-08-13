Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 10
Масса (с упаковкой) (кг) 1,086
Оригинальные запасные части

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