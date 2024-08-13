Перейти к содержанию
Перейти к навигации
Armenia
Бытовая техника
KNOW HOW
Советы по применению
Гарантия
Мойки высокого давления
Насосы
Пылесосы
Многофункциональные пылесосы
Электровеники
Пароочистители
Гладильные комплекты
Паропылесосы
Аккумуляторные пылесосы для окон
Электрошвабры
Садовая техника
Чистящие средства
Аксессуары
Профессиональная техника
Акции
Сверхвысокое давление
Отраслевые решения
Аппараты высокого давления
Пылесосы
Поломоечные машины
Аппараты для чистки ковров
Подметальные и подметально-всасывающие машины
Коммунальная техника
Пароочистители и паропылесосы
Система очистки емкостей
Чистящие средства
Аксессуары
Покупка и сервис
Где купить
Керхер Центры
Найти ближайший магазин
Официальные дистрибьюторы
Сервис
Сервис профессиональной техники
Сервис бытовой техники
Найти ближайший сервисный центр
Запасные части
Поддержка
Загрузки
Скачать инструкции по эксплуатации
Скачать каталоги продукции
Скачать паспорта безопасности
о компании Керхер
О нашей компании
О компании Керхер
Реквизиты и авторские права
Партнерство с поставщиками
Работа в Керхер
Керхер в Армении
Вакансии
Надежность Керхер
Устойчивое развитие компании
Ответственность за культуру, природу и общество
Ответственность за цепь поставок и продукцию
Ответственность за сотрудников
Медиа центр
Новости
Истории Керхер
Советы по уборке дома
Советы профессионалов
FaQ
Интернет-магазин
Главная
Аксессуары
Индустриальные пылесосы
Accesory sets
Комплекты принадлежностей для жидкостей
Комплекты принадлежностей для жидкостей/стружки
GO TO OVERVIEW
Насадки
Стандартные насадки
Эластичные стандартные насадки
Насадки для пола
Щелевые насадки
Эластичные щелевые насадки
Насадки для чистки поверхностей
Насадки для сбора жидкостей
Насадки для чистки отверстий
GO TO OVERVIEW
Щетки
Стандартные щеточные насадки
Насадки-кисти
Щетки для чистки поверхностей
GO TO OVERVIEW
Шланги
Шланги из этилвинилацетата
Монтажные комплекты для шлангов
Шланги из полиуретана
Шланги из металла и полиуретана
GO TO OVERVIEW
Рукоятки
GO TO PRODUCTS
Удлинительные трубки
GO TO PRODUCTS
Адаптеры / переходники / распределители
Адаптеры для принадлежностей
Сужающие / расширяющие переходники
Расширяющие адаптеры
Распределители
GO TO OVERVIEW
Филтры
Плоские фильтры
GO TO OVERVIEW
Вспомогательные приспособления для разгрузки отходов
Корзины для сбора стружки
Прочие вспомогательные приспособления для утилизации мусора
Мелкоячеистые фильтры
GO TO OVERVIEW
Прочие принадлежности
GO TO PRODUCTS
Предварительный сепаратор
Предварительные сепараторы
Крышки предварительных сепараторов
GO TO OVERVIEW