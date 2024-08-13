Инструмент для очистки фильтра, предназначенный для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, не только предельно облегчает очистку используемого в них входного воздушного фильтра, но и продлевает срок его службы. Достаточно лишь вставить фильтр в инструмент, после чего он легко очищается при помощи ручного механизма вращения в сочетании с одновременным отсасыванием пыли. Обратите внимание: предварительно необходимо установить в пылесос второй входной воздушный фильтр, входящий в комплект поставки инструмента. Конструкция инструмента обеспечивает его надежное прикрепление к аппарату.