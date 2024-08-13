Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)

Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,899
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.