Катушка с леской диаметром 1,6 мм в упаковке из трех штук

Катушка с витой леской диаметром 1,6 мм в упаковке из трех штук гарантирует превосходное качество среза в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.

Будь то участки вдоль стен или вокруг кустарников – в каждом саду найдутся неудобные уголки, где газонокосилке приходится трудно. Для работы в таких сложных условиях нужен компактный, маневренный и, прежде всего, эффективный инструмент, такой как триммер Kärcher. Триммер оснащен катушкой с витой леской, которая автоматически подается с катушки в рабочую зону. Тем самым постоянно обеспечивается оптимальная длина лески, что гарантирует превосходное качество среза. Когда леска заканчивается, на триммер быстро и без помощи инструмента устанавливается новая катушка. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой. Катушка с леской диаметром 1,6 мм в упаковке из трех штук подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.

Особенности и преимущества
Витая леска
  • Витая леска обеспечивает надежный и аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Автоматическая подача лески
  • Леска автоматически подается для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
  • Замена катушки осуществляется очень легко и не требует применения инструментов.
Универсальные возможности
  • Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Практичная упаковка с тремя штуками
  • 3 катушки обеспечивают продолжительную работу.
Спецификации

Технические характеристики

Толщина лески (мм) 1,6
Длина лески на катушке (м) 3,6
Цвет черный
Масса (кг) 0,033
Масса (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 55 x 55 x 24
Области применения
  • Газон
  • Края газонов