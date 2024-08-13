Если во время стрижки газона приходится обрабатывать участки вокруг кустарников или вдоль стен, нужен удобный и эффективный инструмент - такой как триммер Kärcher. Он справится со всеми сложными для доступа уголками в вашем саду. Высокое качество стрижки газона гарантирует катушка с витой леской, которая подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery. Витая леска срезает траву точно и уверенно, так как она автоматически подается с катушки в рабочую зону. Это позволяет даже в непрерывном режиме работы получать стабильно высокое качество среза. Дополнительными плюсами являются низкий уровень шума во время работы и простая замена катушки без использования инструмента. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой.