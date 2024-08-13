Катушка с леской диаметром 2,0 мм
Катушка с витой леской гарантирует превосходное качество среза даже в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery.
Если во время стрижки газона приходится обрабатывать участки вокруг кустарников или вдоль стен, нужен удобный и эффективный инструмент - такой как триммер Kärcher. Он справится со всеми сложными для доступа уголками в вашем саду. Высокое качество стрижки газона гарантирует катушка с витой леской, которая подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery. Витая леска срезает траву точно и уверенно, так как она автоматически подается с катушки в рабочую зону. Это позволяет даже в непрерывном режиме работы получать стабильно высокое качество среза. Дополнительными плюсами являются низкий уровень шума во время работы и простая замена катушки без использования инструмента. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой.
Особенности и преимущества
Витая леска
- Витая леска обеспечивает надежный и аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Автоматическая подача лески
- Леска автоматически удлиняется для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
- Замена катушки осуществляется очень легко и не требует применения инструментов.
Практичный колпачок
- В комплект поставки вместе с катушкой входит и подходящий колпачок.
Универсальные возможности
- Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Спецификации
Технические характеристики
|Толщина лески (мм)
|2
|Длина лески на катушке (м)
|3,4
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,05
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Области применения
- Газон
- Края газонов