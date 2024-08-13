Катушка с леской диаметром 2,0 мм

Катушка с витой леской гарантирует превосходное качество среза даже в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery.

Если во время стрижки газона приходится обрабатывать участки вокруг кустарников или вдоль стен, нужен удобный и эффективный инструмент - такой как триммер Kärcher. Он справится со всеми сложными для доступа уголками в вашем саду. Высокое качество стрижки газона гарантирует катушка с витой леской, которая подходит к моделям LTR 3-18 Dual, а также LTR 36-33 Battery. Витая леска срезает траву точно и уверенно, так как она автоматически подается с катушки в рабочую зону. Это позволяет даже в непрерывном режиме работы получать стабильно высокое качество среза. Дополнительными плюсами являются низкий уровень шума во время работы и простая замена катушки без использования инструмента. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой.

Особенности и преимущества
Витая леска
  • Витая леска обеспечивает надежный и аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Автоматическая подача лески
  • Леска автоматически удлиняется для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
  • Замена катушки осуществляется очень легко и не требует применения инструментов.
Практичный колпачок
  • В комплект поставки вместе с катушкой входит и подходящий колпачок.
Универсальные возможности
  • Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Спецификации

Технические характеристики

Толщина лески (мм) 2
Длина лески на катушке (м) 3,4
Цвет черный
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,067
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 34
Области применения
  • Газон
  • Края газонов