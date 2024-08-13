Катушка с леской диаметром 2,0 мм в упаковке из трех штук
Катушка с витой леской диаметром 2,0 мм в упаковке из трех штук гарантирует превосходное качество среза в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery.
Будь то участки вдоль стен или вокруг кустарников – в каждом саду найдутся неудобные уголки, где газонокосилке приходится трудно. Для работы в таких сложных условиях нужен компактный, маневренный и, прежде всего, эффективный инструмент, такой как триммер Kärcher. Триммер оснащен катушкой с витой леской, которая автоматически подается с катушки в рабочую зону. Тем самым постоянно обеспечивается оптимальная длина лески, что гарантирует превосходное качество среза. Когда леска заканчивается, на триммер быстро и без помощи инструмента устанавливается новая катушка. И можно двигаться дальше к цели – к идеальному газону с безупречно ровной травой. Катушка с леской диаметром 2,0 мм в упаковке из трех штук подходит к моделям LTR 3-18 Dual и LTR 36-33 Battery.
Особенности и преимущества
Витая леска
- Витая леска обеспечивает надежный и аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Автоматическая подача лески
- Леска автоматически подается для сохранения оптимальной рабочей ширины.
Замена катушки с леской без применения инструментов
- Замена катушки осуществляется очень легко и не требует применения инструментов.
Универсальные возможности
- Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Практичная упаковка с тремя штуками
- 3 катушки обеспечивают продолжительную работу.
Спецификации
Технические характеристики
|Толщина лески (мм)
|2
|Длина лески на катушке (м)
|3,4
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,033
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,087
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|55 x 55 x 24
Области применения
- Газон
- Края газонов