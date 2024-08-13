Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом

Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.

Для удобной уборки, в особенности при сборе больших объемов мелкой пыли: эргономичное электропроводное пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. Подходит для применения со всасывающими шлангами с защелкой версии 2.0, совместимыми, как правило, с пылесосами, производимыми с 2017 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Материал пластмасса
Исполнение Электропроводный
Соединение со стороны принадлежностей Конус
Разъем для всасывающего шланга¹⁾ Защелка 2.0
Цвет черный
Масса (кг) 0,117
Масса (с упаковкой) (кг) 0,131
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 295 x 85 x 45

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: