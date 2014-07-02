Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 1.0 и конусом

Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.

Пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки с всасывающими шлангами, оснащенными защелкой версии 1.0. Совместимо главным образом с пылесосами, выпущенными до 2016 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Материал пластмасса
Соединение со стороны принадлежностей Конус
Разъем для всасывающего шланга¹⁾ Защелка 1.0
Цвет черный
Масса (кг) 0,095
Масса (с упаковкой) (кг) 0,095
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 70 x 50

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

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