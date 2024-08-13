Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом
Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Благодаря эргономичной форме пластмассовое колено номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки оптимально лежит в руке. Оно подходит для применения со всасывающими шлангами с защелкой версии 2.0, совместимыми, как правило, с пылесосами, производимыми с 2017 г. С коническим разъемом, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Материал
|пластмасса
|Соединение со стороны принадлежностей
|Конус
|Разъем для всасывающего шланга¹⁾
|Защелка 2.0
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,111
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,117
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 60 x 60
¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.
Видео