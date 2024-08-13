Антистатические свойства пластмассового колена номинальным диаметром DN 35 уменьшают образование во время уборки электростатического заряда, а встроенный регулятор подсоса воздуха позволяет уменьшать усилия, необходимые для перемещения насадки по текстильным напольным покрытиям с плотным или длинным ворсом. Колено имеет эргономичную форму, благодаря которой оно хорошо лежит в руке. Со стороны шланга оно оснащено разъемом под защелку версии 2.0 и, таким образом, как правило, совместимо с пылесосами, производимыми с 2017 г. С другой стороны оно имеет конический разъем, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.