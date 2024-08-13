Колено для T, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом

Эргономичное антистатические пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.

Антистатические свойства пластмассового колена номинальным диаметром DN 35 уменьшают образование во время уборки электростатического заряда, а встроенный регулятор подсоса воздуха позволяет уменьшать усилия, необходимые для перемещения насадки по текстильным напольным покрытиям с плотным или длинным ворсом. Колено имеет эргономичную форму, благодаря которой оно хорошо лежит в руке. Со стороны шланга оно оснащено разъемом под защелку версии 2.0 и, таким образом, как правило, совместимо с пылесосами, производимыми с 2017 г. С другой стороны оно имеет конический разъем, к которому могут присоединяться удлинительные трубки или насадки.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Материал пластмасса
Исполнение Антистатические свойства
Соединение со стороны принадлежностей Конус
Разъем для всасывающего шланга¹⁾ Защелка 2.0
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,118
Масса (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 90 x 52

¹⁾ Разъемы Clip 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 года выпуска. ¹⁾ Разъемы Clip 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 года выпуска.

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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