Комплект для пола к пароочистителю SC 1
Комплекс аксессуаров к пароочистителям серии SC 1
Переделайте свой ручно пароочиститель в полноценного помощника по дому. С комплектом для пола уборка в кваритре станет быстрой и простой. Подключение не занимает много времени и совместимо со всеми насадками для пароочистителя.
Особенности и преимущества
Надежный механизм крепления салфеток
- Практичное крепление салфетки на насадке
Инновационные ламели на насадке для пола
- Оптимальные результаты очистки, благодаря подаче пара на всю рабочую площадь насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,7
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,906
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|247 x 50 x 568
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель