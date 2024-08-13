Комплект для пола к пароочистителю SC 1

Комплекс аксессуаров к пароочистителям серии SC 1

Переделайте свой ручно пароочиститель в полноценного помощника по дому. С комплектом для пола уборка в кваритре станет быстрой и простой. Подключение не занимает много времени и совместимо со всеми насадками для пароочистителя.

Особенности и преимущества
Надежный механизм крепления салфеток
  • Практичное крепление салфетки на насадке
Инновационные ламели на насадке для пола
  • Оптимальные результаты очистки, благодаря подаче пара на всю рабочую площадь насадки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,7
Масса (с упаковкой) (кг) 0,906
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 247 x 50 x 568
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель