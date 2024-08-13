Комплект для присоединения к домовым␍трубопроводам G 3/4

Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".