Комплект для промывки труб позволяет прочищать засорившиеся трубы и стоки. Четыре направленные назад струи высокого давления обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Высококачественный гибкий шланг снабжен отметками и маркерным кольцом, позволяющим отслеживать продвижение по трубе. Шланг 7,5 м армирован текстильной оплеткой, защищен от перегиба, снабжен очень коротким латунным соплом для максимальной подвижности и долговечным латунным разъемом. Комплект для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher может применяться в доме и на открытом воздухе.