Комплект для промывки труб PC 7,5
Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.
Комплект для промывки труб позволяет прочищать засорившиеся трубы и стоки. Четыре направленные назад струи высокого давления обеспечивают продвижение шланга по трубе и удаление грязи. Высококачественный гибкий шланг снабжен отметками и маркерным кольцом, позволяющим отслеживать продвижение по трубе. Шланг 7,5 м армирован текстильной оплеткой, защищен от перегиба, снабжен очень коротким латунным соплом для максимальной подвижности и долговечным латунным разъемом. Комплект для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher может применяться в доме и на открытом воздухе.
Особенности и преимущества
Очень короткое латунное сопло
- Легкое перемещение по трубам
Текстильная оплетка
- Гибкий и долговечный шланг
4 сопла высокого давления обратной направленности
- Эффективная прочистка засоров в трубах
Эффективная очистка высоким давлением
- Эффективная прочистка засоров в трубах
Байонетное соединение
- Очень удобна в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|7,5
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,667
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,803
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Трубы
- Стояки
- Сливы
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.