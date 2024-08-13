Комплект для уборки пола EasyFix для SC 1
Уборка без прикосновения к грязи: с комплектом для уборки пола EasyFix для SC 1, ручной пароочиститель может быть быстро преобразован в паровую швабру 2 в 1.
От ручного пароочистителя в паровую швабру 2 в 1 за несколько секунд: c практичным комплектом для пола EasyFix для пароочистителя SC 1 это возможно. С помощью застежки-липучки присоединить микрофибру к насадке для пола, насадку присоединить к двум трубкам (по 0,5 м каждая) и к пароочистителю SC 1 - после чего можно начать уборку пола. Комплект для уборки пола EasyFix входит в комплект поставки пароочистителя SC 1 EasyFix.
Особенности и преимущества
Простые крепления комплекта EasyFix для SC 1
- Насадка для пола EasyFix можно быстро и без усилий присоединить к аппарату с помощью 2 трубок (по 0,5 м каждая)
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
- Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
- Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
- Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,668
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,833
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|517 x 43 x 40
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель