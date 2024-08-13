Комплект для уборки пола EasyFix для SC 1

Уборка без прикосновения к грязи: с комплектом для уборки пола EasyFix для SC 1, ручной пароочиститель может быть быстро преобразован в паровую швабру 2 в 1.

От ручного пароочистителя в паровую швабру 2 в 1 за несколько секунд: c практичным комплектом для пола EasyFix для пароочистителя SC 1 это возможно. С помощью застежки-липучки присоединить микрофибру к насадке для пола, насадку присоединить к двум трубкам (по 0,5 м каждая) и к пароочистителю SC 1 - после чего можно начать уборку пола. Комплект для уборки пола EasyFix входит в комплект поставки пароочистителя SC 1 EasyFix.

Особенности и преимущества
Простые крепления комплекта EasyFix для SC 1
  • Насадка для пола EasyFix можно быстро и без усилий присоединить к аппарату с помощью 2 трубок (по 0,5 м каждая)
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
  • Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
  • Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
  • Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,668
Масса (с упаковкой) (кг) 0,833
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 517 x 43 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель