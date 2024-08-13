От ручного пароочистителя в паровую швабру 2 в 1 за несколько секунд: c практичным комплектом для пола EasyFix для пароочистителя SC 1 это возможно. С помощью застежки-липучки присоединить микрофибру к насадке для пола, насадку присоединить к двум трубкам (по 0,5 м каждая) и к пароочистителю SC 1 - после чего можно начать уборку пола. Комплект для уборки пола EasyFix входит в комплект поставки пароочистителя SC 1 EasyFix.