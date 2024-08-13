Комплект Inno Foam

Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Со сдвоенной струйной трубкой, насадкой для пенной чистки и функцией переключения на струю высокого давления для заключительной промывки. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.