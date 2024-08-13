Комплект Inno Foam с инжектором для чистящего средства
Система пенной чистки высокого давления для использования с мобильными и стационарными аппаратами HD/HDS при очистке и дезинфекции. Со сдвоенной струйной трубкой, насадкой для пенной чистки, инжектором подачи чистящего средства с точным дозирующим клапаном 0 - 5 %, функцией переключения на струю высокого давления для заключительной промывки и т.д. Комплект сопел для различных классов аппаратов (см. комплекты сопел) заказывается отдельно.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,2
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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