Комплект из 5 салфеток
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.
2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Идеально подходят для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.
Особенности и преимущества
Высококачественная хлопковая салфетка для полов
- Оптимальное удаление загрязнений
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Высококачественная хлопковая салфетка для ручной насадки
- Оптимальное удаление загрязнений
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,197
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,28
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|265 x 65 x 200
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Кафель
- Душевая кабина/ванна
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Твердые напольные покрытия
- Кухни