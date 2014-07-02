Комплект из 5 салфеток

2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки.

2 половые тряпки, 3 салфетки из махровой ткани для ручной насадки. Идеально подходят для очистки ПВХ, линолеума, кафеля и полов из натурального камня.

Особенности и преимущества
Высококачественная хлопковая салфетка для полов
  • Оптимальное удаление загрязнений
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Высококачественная хлопковая салфетка для ручной насадки
  • Оптимальное удаление загрязнений
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,197
Масса (с упаковкой) (кг) 0,28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 265 x 65 x 200
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Кафель
  • Душевая кабина/ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Твердые напольные покрытия
  • Кухни