Комплект круглых щеток 28630580

В двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной).

Комплект круглых щеток в двух различных цветах для разных областей применения (на кухне и в ванной). Эластичные щетки для пароочистителей можно применять для чистки по всему дому.

Особенности и преимущества
2 цвета (черный, красный)
  • Работа с соблюением гигиены в разных местах (санитарные помещения, кухни и пр.)
Высокое качество щетины
  • Легкое удаление стойких загрязнений
  • Щетина устойчива к стиранию
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,05
Масса (с упаковкой) (кг) 0,073
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 26 x 26 x 40

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Сливы
  • Раковины
  • Сантехническая арматура
  • Унитазы
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Ванная