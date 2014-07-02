Комплект круглых щеток с латунной щетиной

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений. Прекрасно подходит для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.

Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений, например, с печных решеток или кухонных плит. Благодаря прочной металлической щетине эти щетки для пароочистителей отличаются особенно высокой эффективностью очистки. Внимание: щетки не подходят для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или пластиковых.

Особенности и преимущества
Латунные щетки
  • Жесткие щетинки для удаления трудновыводимой грязи
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,018
Масса (с упаковкой) (кг) 0,077
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Грили
  • Духовка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко