Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений. Прекрасно подходит для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений, например, с печных решеток или кухонных плит. Благодаря прочной металлической щетине эти щетки для пароочистителей отличаются особенно высокой эффективностью очистки. Внимание: щетки не подходят для чистки чувствительных поверхностей, например деревянных или пластиковых.
Особенности и преимущества
Латунные щетки
- Жесткие щетинки для удаления трудновыводимой грязи
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,018
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,077
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Грили
- Духовка
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко