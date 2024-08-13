Комплект микроволоконных обтяжек для большой круглой щетки

2 обтяжки из микрофибры для большой круглой щетки. Высокое качество микрофибры для лучшего удаления загрязнений и блестящих результатов с помощью круглой щетки.

Идеально подходят для удаления стойких загрязнений в ванной комнате и на кухне. Легко удаляет даже въевшиеся пятна с варочной панели.

Особенности и преимущества
Мягкая насадка из микрофибры для большой щетки
  • Идеально подходит для мягкой чистки очень сильных загрязнений со всех твердых поверхностей на кухне ив ванной комнате.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Высококачественная микрофибра
  • Можно подвергнуть механической обработке до 60 ° C. Не использовать никакие размягчители.
Мягкая насадка из микрофибры для большой щетки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,016
Масса (с упаковкой) (кг) 0,04
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 90 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Раковины
  • Варочные панели
  • Душевая кабина/ванна
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • Кухонные вытяжки
  • из нержавеющей стали