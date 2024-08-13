Комплект микроволоконных обтяжек для большой круглой щетки
2 обтяжки из микрофибры для большой круглой щетки. Высокое качество микрофибры для лучшего удаления загрязнений и блестящих результатов с помощью круглой щетки.
Идеально подходят для удаления стойких загрязнений в ванной комнате и на кухне. Легко удаляет даже въевшиеся пятна с варочной панели.
Особенности и преимущества
Мягкая насадка из микрофибры для большой щетки
- Идеально подходит для мягкой чистки очень сильных загрязнений со всех твердых поверхностей на кухне ив ванной комнате.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Высококачественная микрофибра
- Можно подвергнуть механической обработке до 60 ° C. Не использовать никакие размягчители.
Мягкая насадка из микрофибры для большой щетки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,016
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,04
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 90 x 50
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Раковины
- Варочные панели
- Душевая кабина/ванна
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- Кухонные вытяжки
- из нержавеющей стали