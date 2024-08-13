Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки
2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.
2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки кухонной плиты).
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
- Просто прикрепить и снять обтяжку
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,04
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,076
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 95 x 30
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Раковины
- Душевая кабина/ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- из нержавеющей стали