Высококачественные микроволоконные салфетки для оптимальной уборки на кухне. 2 микроволоконные салфетки для пола к насадке EasyFix гарантируют блестящий и чистый пол на кухне. Удобная система крепления салфетки с помощью застежки-липучки обеспечивает замену салфетки без контакта с грязью. Благодаря обтяжке для ручной насадки вы можете очистить без усилий даже въевшуюся грязь, например, на варочной панели. А так же в комплект входит салфетка для придания блеска нержавеющей стали.