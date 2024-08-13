Комплект микроволоконных салфеток для кухни

Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.

Высококачественные микроволоконные салфетки для оптимальной уборки на кухне. 2 микроволоконные салфетки для пола к насадке EasyFix гарантируют блестящий и чистый пол на кухне. Удобная система крепления салфетки с помощью застежки-липучки обеспечивает замену салфетки без контакта с грязью. Благодаря обтяжке для ручной насадки вы можете очистить без усилий даже въевшуюся грязь, например, на варочной панели. А так же в комплект входит салфетка для придания блеска нержавеющей стали.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Микроволоконная обтяжка с эластичным шнуром
  • Просто прикрепить и снять обтяжку
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Тряпочка для нержавеющей стали из качественной микрофибры
  • Чистка без разводов
  • Превосходное поглощение воды
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,125
Масса (с упаковкой) (кг) 0,205
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Раковины
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • из нержавеющей стали
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Внутри кухонных шкафов, ящиков
  • Кафель