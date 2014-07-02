2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка для ванной комнаты, не оставляющая полос и ворсинок. Дополнительная насадка с микрофибры для чистки зеркал и других гладких поверхностей.