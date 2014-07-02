Комплект микроволоконных салфеток для ванной

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка, не оставляющая полос и ворсинок.

2 мягкие половые тряпки из плюша, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 полировальная салфетка для ванной комнаты, не оставляющая полос и ворсинок. Дополнительная насадка с микрофибры для чистки зеркал и других гладких поверхностей.

Особенности и преимущества
Микрофибра с абразивными и мягкими волокнами для ручной насадки
  • Абразивные вкрапления для удаления налета
  • Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
Высококачественная микрофибра
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Высококачественная салфетка из микрофибры для полировки
  • Хорошо впитывает воду и не оставляет разводов
Насадка для пола из высококачественной микрофибры
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,13
Масса (с упаковкой) (кг) 0,315
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 6
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Душевая кабина/ванна
  • Зеркала
  • Умывальник
  • Сантехническая арматура
  • Твердые напольные покрытия