Комплект микроволоконных салфеток для ванной
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для полировки.
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для полировки.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Абразивная обтяжка для ручной насадки со смесью абразивных и мягких микроволокон
- Оптимальное решение для удаления известково-мыльного налета благодаря использованию абразивных волокон.
- Оптимальное поглощение грязи благодаря мягким микроволокнам.
Удобная система застежки-липучки
- Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная салфетка из микрофибры для полировки
- Чистка без разводов
- Превосходное поглощение воды
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|Салфетка для полировки: 70 % полиэстер, 30 % полиамид
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,14
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,195
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Душевая кабина/ванна
- Умывальник
- Сантехническая арматура
- Зеркала