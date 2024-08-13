Комплект микроволоконных салфеток для ванной

Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для полировки.