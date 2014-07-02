Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort

2 салфетки для пола, улучшающие отделение и поглощение грязи.

2 микроволоконные салфетки для пола, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают легкую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий – керамической плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.

Особенности и преимущества
Насадка для пола из высококачественной микрофибры
  • Оптимальное очищение, высокая абсорбция; микрофибра - гарантия результата на всех твердых поверхностях
Высококачественная микрофибра
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,03
Масса (с упаковкой) (кг) 0,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 110 x 8

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия