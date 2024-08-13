Набор из двух микроволоконных хорошо впитывающих влагу салфеток к насадке для пола EasyFix Mini выполнен из высококачественного микроволокна. Для прекрасных результатов очистки твердых полов- даже области в углах и у стен можно помыть без усилий. Благодаря удобной застежке-липучке микроволоконная салфетка может легко закрепляться на насадку для пола пароочистителя: просто прижмите салфетку к насадке для пола EasyFix Mini и готово! После очистки микроволоконную салфетку можно также просто снять с насадки для пола EasyFix Mini без контакта с грязью: просто прижмите ногой ярлычок на салфетке и отсоедините салфетку от насадки.