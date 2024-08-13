Комплект обтяжек для большой круглой щетки
2 обтяжки для большой круглой щетки, изготовленные из высококачественного микроволокна, улучшают отделение загрязнений и гарантируют превосходный результат уборки.
Обтяжки, улучшающие отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений, прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты).
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Идеально подходит для мягкой чистки очень сильных загрязнений со всех твердых поверхностей на кухне ив ванной комнате.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,015
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,032
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 15
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Раковины
- Варочные панели
- Душевая кабина/ванна
- Холодильник (внутри/снаружи)
- Внутри кухонных шкафов, ящиков
- Кухонные вытяжки
- из нержавеющей стали