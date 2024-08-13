Комплект одноразовых салфеток EasyFix Mini﻿

﻿15 салфеток однократного применения к насадке для пола EasyFix Mini, обеспечивающие быструю и гигиеничную очистку твердых напольных покрытий. Легко фиксируются на насадке при помощи крепления-липучки.

Комплект из 15 инновационных одноразовых салфеток EasyFix Mini﻿, изготовленных из высококачественного, хорошо впитывающего влагу материала, позволяет всегда иметь под рукой чистую салфетку. Одноразовая салфетка, эффективно отделяющая и поглощающая грязь, обеспечивает тщательную и гигиеничную очистку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, в т. ч. в углах и вплотную к стенам. При помощи липучки она быстро и легко закрепляется на насадке для пола EasyFix Mini – для этого надо просто прижать насадку к стороне салфетки, снабженной желтыми полосками. После уборки загрязненная одноразовая салфетка просто выбрасывается в мусор, что исключает затраты времени и сил на стирку.

Особенности и преимущества
Постоянное наличие чистых салфеток
  • Гарантирует превосходный результат уборки.
Удобная и гигиеничная уборка без стирки салфеток
  • Применение одноразовых салфеток экономит время и силы благодаря отказу от стирки.
Удобная система застежки-липучки
  • Быстрое и простое закрепление салфетки благодаря желтым фиксирующим полоскам.
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Выступ концов одноразовой салфетки со всех сторон насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественный материал с превосходной впитывающей способностью
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
Оптимальное решение для очистки маленьких помещений и труднодоступных мест
  • Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,105
Масса (с упаковкой) (кг) 0,195
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 270 x 118 x 3
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)