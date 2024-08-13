Комплект состоит из эластичного плоского шланга 1 1/4" и хомута из нержавеющей стали (30–40 мм) с барашковым винтом для присоединения без применения инструментов. Использование плоского шланга особенно рекомендуется в комбинации с погружными насосами для чистой или грязной воды. Этот комплект является идеальным решением для откачки больших объемов воды (например, в случае затопления). Шланг длиной 10 м легко скатывается в рулон, занимающий очень мало места при хранении. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар.