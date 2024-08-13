Комплект плоского шланга
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.
Комплект состоит из эластичного плоского шланга 1 1/4" и хомута из нержавеющей стали (30–40 мм) с барашковым винтом для присоединения без применения инструментов. Использование плоского шланга особенно рекомендуется в комбинации с погружными насосами для чистой или грязной воды. Этот комплект является идеальным решением для откачки больших объемов воды (например, в случае затопления). Шланг длиной 10 м легко скатывается в рулон, занимающий очень мало места при хранении. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар.
Особенности и преимущества
Гибкий плоский шлангКомпактный и удобный при хранении
Дренажный шланг 1 1/4"больший диаметр для большего потока
Включает в себя зажим из нержавеющей стали с поворотным "барашком"Соединение без использования дополнительных инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1 1/4″
|Длина шланга (м)
|10
|Давление разрыва (бар)
|макс. 5
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|1,201
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,323
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 260 x 55
Области применения
- Откачка воды из садового пруда
- Устранение последствий наводнения
- Осушение котлованов объемом до 100 м³
- Откачка воды из затопленного погреба / подвала (вследствие протечек или подъема грунтовых вод)
- Откачка воды из бассейнов
- Установка в дренажном колодце