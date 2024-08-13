Комплект принадлежностей для RCV 5
Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 5 состоит из 1 основной щетки, 1 салфетки для влажной уборки, 2 боковых щеток и 2 фильтров.
Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 5 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|6
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,125
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,375
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 125 x 82