Комплект принадлежностей для RCV 5

Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 5 состоит из 1 основной щетки, 1 салфетки для влажной уборки, 2 боковых щеток и 2 фильтров.

Для обеспечения высокого качества уборки на протяжении всего срока службы робота-пылесоса RCV 5 предусмотрена возможность периодического приобретения специальных комплектов принадлежностей. Такой комплект включает запасные части, легко устанавливаемые взамен изношенных принадлежностей. В его состав входят 1 основная щетка, 1 салфетка для влажной уборки, 2 боковые щетки и 2 фильтра.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 6
Цвет белый
Масса (кг) 0,125
Масса (с упаковкой) (кг) 0,375
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 125 x 82