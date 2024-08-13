Комплект из двух щеток для уборки каменных полов – идеальный помощник для тщательной очистки прочных твердых полов, например, из камня или керамики. Не подходит для поверхностей из натурального камня, таких как мрамор или терракота, требующих деликатного обращения. Подходит для моделей EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 и FC 8. Благодаря встроенной щетине роликовые щетки для уборки каменных полов без труда удаляют стойкие загрязнения и возвращают блеск даже швам и неровным поверхностям. Роликовые щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.