Комплект с мощным соплом

Комплект с удлинителем и мощным соплом.

Комплект, состоящий из удлинителя и мощного сопла для повышения эффективности очистки. Обеспечивает легкую очистку углов, стыков и других труднодоступных мест.

Особенности и преимущества
Суженный выход сопла
  • Повышает очищающее усилие паровой струи.
  • Позволяет легко удалять грязь из стыков и углов.
Удлинитель для точечного сопла
  • Легкая очистка труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,023
Масса (с упаковкой) (кг) 0,045
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 107 x 21 x 21
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.