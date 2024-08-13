Комплект салфеток для чувствительных напольных покрытий
Комплект для деликатной очистки чувствительных, но влагостойких напольных покрытий содержит 2 высококачественные мягкие салфетки EasyFix.
Комплект включает 2 салфетки из особо тонкого волокна, уменьшающего воздействие влаги и высокой температуры на очищаемую поверхность Благодаря этому салфетки гарантируют бережную очистку чувствительных влагостойких напольных покрытий. Они легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, что позволяет без проблем очищать даже участки пола в углах и вдоль стен. По окончании уборки загрязненная салфетка легко отсоединяется от насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: для этого достаточно наступить на язычок салфетки и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Для особенно бережной очисткиОсобенно мягкие и тонкие волокна обеспечивают исключительно бережное отделение загрязнений от любых влагостойких твердых поверхностей и в сочетании с хорошими поглощающими свойствами гарантируют превосходный результат уборки.
Удобная система застежки-липучкиСалфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки полаПри замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,082
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,121
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Твердые напольные покрытия
- Кафель