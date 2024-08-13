Комплект салфеток RCV 5

Для оптимального результата уборки: комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 5, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.

Комплект включает 3 салфетки для робота-пылесоса RCV 5. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Замена салфеток производится очень легко благодаря их креплению липучкой.

Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
  • Простота установки и удаления благодаря креплению липучкой.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,052
Масса (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 105 x 60 x 85
Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия