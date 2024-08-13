2 мягкие салфетки из микроволоконного плюша для увеличенной насадки для пола Comfort Plus, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают простую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий: плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.