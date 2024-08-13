Комплект салфеток из микрофибры к насадке для пола Comfort Plus
Набор из двух высококачественных салфеток из микрофибры. Подходит к насадке для пола Comfort Plus
2 мягкие салфетки из микроволоконного плюша для увеличенной насадки для пола Comfort Plus, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают простую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий: плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.
Особенности и преимущества
Мягкая салфетка для пола, сделанная из высококачественной микрофибры
- Великолепные результаты очистки благодаря отделению грязи и хорошему впитывающему эффекту
Легкая очистка
- Мойка салфетки из микрофибры: машинная чистка 60°С
Продуманное соединение насадки для пола Comfort Plus
- Бесконтактная замена салфетки: отсутствие контакта с грязью.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,027
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,094
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 10 x 350
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель