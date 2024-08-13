Комплект салфеток из микрофибры к насадке для пола Comfort Plus

Набор из двух высококачественных салфеток из микрофибры. Подходит к насадке для пола Comfort Plus

2 мягкие салфетки из микроволоконного плюша для увеличенной насадки для пола Comfort Plus, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение грязи. Обеспечивают простую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий: плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.

Особенности и преимущества
Мягкая салфетка для пола, сделанная из высококачественной микрофибры
  • Великолепные результаты очистки благодаря отделению грязи и хорошему впитывающему эффекту
Легкая очистка
  • Мойка салфетки из микрофибры: машинная чистка 60°С
Продуманное соединение насадки для пола Comfort Plus
  • Бесконтактная замена салфетки: отсутствие контакта с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,027
Масса (с упаковкой) (кг) 0,094
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 10 x 350
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель