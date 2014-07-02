Комплект сопел для FR, 450 л/ч - 500 л/ч

Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч.

Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 450 до 500 л/ч. Подходит к моделям 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 / 500
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,079