Комплект сопел для FR, 650 л/ч - 850 л/ч
Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 650 до 850 л/ч.
Комплект, состоящий из мощных сопел и резьбовых соединительных элементов. Обеспечивает оптимальную работу приспособлений для очистки поверхностей с аппаратами высокого давления производительностью от 650 до 850 л/ч. Подходит к моделям 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|650 / 850
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,081