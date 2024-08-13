Комплект сопел для FR Classic, 034
Комплект сопел к приспособлению для очистки поверхностей FR Classic, обеспечивающий его эксплуатацию с аппаратами высокого давления определенной производительности.
Комплект с мощными соплами (15017) обеспечивает оптимальное взаимодействие приспособления FR Classic с аппаратом высокого давления, их надежную работу и превосходные результаты уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|34
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,029