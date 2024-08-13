Комплект универсальных роликовых щеток (серых)
2 роликовых щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60°С.
Комплект из двух микроволоконных роликовых щеток, подходящих к предлагаемым Kärcher аппаратам для влажной уборки пола EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 и FC 7, обеспечивает бережную очистку любых твердых напольных покрытий – даже паркета. Износостойкие высококачественные щетки хорошо впитывают влагу и не оставляют на полу ворсинок. Они допускают машинную стирку при температуре до 60 °C. Щетки предлагаются в двух вариантах цветов (желтые и серые), что позволяет использовать разные щетки для решения разных задач (например, для уборки в ванной и на кухне).
Особенности и преимущества
100 % высококачественное микроволокно
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Два цвета (желтый, серый)
- Соблюдение гигиены при уборке в разных местах (на кухне, в ванной и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,16
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,247
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Паркет с защитным покрытием