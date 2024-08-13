Комплект универсальных роликовых щеток (желтых)
Комплект из двух микроволоконных роликовых щеток Pure!Roll® для бережной очистки всех типов напольных покрытий и ухода за ними. Щетки не оставляют ворсинок, отлично впитывают влагу и обладают высокой износостойкостью. Подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.
Вдвое больше чистоты: универсальные роликовые щетки для аппаратов Kärcher для влажной уборки (EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 и FC 8) обеспечивают бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Высококачественные универсальные роликовые щетки не оставляют ворсинок, обладают высокой впитывающей способностью и чрезвычайной износостойкостью. Особенно экологичные: щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным микроволокном
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,16
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,212
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Паркет с защитным покрытием