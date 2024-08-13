Вдвое больше чистоты: универсальные роликовые щетки для аппаратов Kärcher для влажной уборки (EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 и FC 8) обеспечивают бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Высококачественные универсальные роликовые щетки не оставляют ворсинок, обладают высокой впитывающей способностью и чрезвычайной износостойкостью. Особенно экологичные: щетки Pure!Roll® подходят для машинной стирки при температуре до 60 °C.