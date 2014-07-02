Комплект запасных колец круглого сечения
для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга).
Для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к пароочистителям (в предохранительном затворе, точечном сопле, удлинителе, паровом шланге и разъеме утюга). Для пароочистителей.
Особенности и преимущества
Резиновые уплотнительные кольца - О
- Для замены старых или изношенных колец в различных аксессуарах к пароочистителю
- Для уплотнения соединений между насадок
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,019
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,036
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 30