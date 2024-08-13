Комплект запасных сопел
Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.
Высококачественные сопла для замены подходят для насадок T-Racer серии Т 400, 450, 550. Также подходят для PC20 и к насадке для мойки днища автомобиля. В комплекте 3 пары сопел высокого давления для разных классов. А также скобы для фиксации.
Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
- Быстрая и удобная замена старых сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
- Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,018
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|17 x 17 x 18