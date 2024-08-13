Комплект запасных сопел

Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов К 2 - К 5.

Высококачественные сопла для замены подходят для насадок T-Racer серии Т 400, 450, 550. Также подходят для PC20 и к насадке для мойки днища автомобиля. В комплекте 3 пары сопел высокого давления для разных классов. А также скобы для фиксации.

Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
  • Быстрая и удобная замена старых сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,018
Масса (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 17 x 17 x 18