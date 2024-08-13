Комплект запасных сопел для T-Racer
Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят сопла для аппаратов высокого давления разных классов производительности.
Высококачественные запасные сопла позволяют быстро и легко заменять сопла в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят три пары сопел для аппаратов высокого давления разных классов производительности и две крепежные скобы. Для приспособлений T-Racer T 7 Plus и T 450 включены также мощное сопло для очистки угловых и краевых участков и сопло для промывки очищенной поверхности.
Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
- Быстрая и удобная замена старых сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
- Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
- Эффективное отделение грязи и тщательная очистка.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,019
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,029
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|17 x 17 x 18
