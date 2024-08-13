Комплект запасных сопел для T-Racer

Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к приспособлениям для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят сопла для аппаратов высокого давления разных классов производительности.

Высококачественные запасные сопла позволяют быстро и легко заменять сопла в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят три пары сопел для аппаратов высокого давления разных классов производительности и две крепежные скобы. Для приспособлений T-Racer T 7 Plus и T 450 включены также мощное сопло для очистки угловых и краевых участков и сопло для промывки очищенной поверхности.

Особенности и преимущества
Заменяемые сопла
  • Быстрая и удобная замена старых сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Плоская струя высокого давления
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Эффективная очистка высоким давлением
  • Эффективное отделение грязи и тщательная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,019
Масса (с упаковкой) (кг) 0,029
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 17 x 17 x 18

Для получения информации по другим моделям обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр или к официальному дистрибьютору