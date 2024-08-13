Высококачественные запасные сопла позволяют быстро и легко заменять сопла в приспособлениях для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят три пары сопел для аппаратов высокого давления разных классов производительности и две крепежные скобы. Для приспособлений T-Racer T 7 Plus и T 450 включены также мощное сопло для очистки угловых и краевых участков и сопло для промывки очищенной поверхности.